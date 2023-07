Na ocasião, está previsto também um encontro entre o papa e o Presidente francês, Emmanuel Macron.

O chefe da Igreja Católica viajará para a Marselha duas semanas após a sua viagem à Mongólia, que decorrerá de 31 de agosto a 04 de setembro, e o programa inclui uma visita à Basílica de Notre Dame de la Garde e um momento de recolhimento perante o memorial dedicado aos marinheiros e migrantes desaparecidos no mar, com vários líderes religiosos.

No dia 23 de setembro, indica a informação divulgada, o Papa participará na cerimónia de encerramento dos “Rencontres Méditerranénees” (“Encontros Mediterrânicos”), reuniões que visam reforçar a fraternidade e o intercâmbio entre os povos unidos pelo mar Mediterrâneo e que já se realizaram em Bari (sul de Itália) em 2020 e em Florença (centro de Itália) em fevereiro de 2022.

Apesar de não se tratar de uma viagem de Estado, Francisco vai encontrar-se com Macron no Palais du Faro, após a cerimónia. De seguida, celebrará uma missa no Estádio Vélodrome.