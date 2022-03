Dirigindo-se aos jovens, o Papa Francisco começa por realçar que a Jornada Mundial da Juventude acontece daqui "a um ano e alguns meses", em agosto de 2023.

"Estou a olhar para Portugal, estou a olhar para Lisboa, estou a olhar para Fátima, estou a olhar para o encontro de todos vocês", afirma. "E vocês, em Portugal e nos vários países, estão a trabalhar como voluntários e a olhar no mesmo sentido. E não é fácil! Não é fácil porque andamos de crise em crise", completa.

Segundo o Papa, "saímos de uma crise pandémica, entramos numa crise económica e agora estamos na crise da guerra, que é um dos piores males que pode acontecer".

Contudo, "no meio de todas estas crises", os jovens "têm de preparar e ajudar para que o evento de agosto de 2023 seja um evento jovem, um evento fresco, um evento com vida, um evento com força, um evento criativo".

"Não vivam dos rendimentos, do que se fez nos outros encontros. Vocês têm de criar o encontro. Se vocês não forem criativos, se vocês não forem poetas, este encontro não vai resultar, não vai ser original, vai ser uma fotocópia de outros encontros. E como dizia o jovem beato italiano [Carlo Acutis]: cada um de nós tem de ser original, não uma fotocópia", atira.

Neste sentido, o Papa lembra que "as crises superam-se juntos, não sós. E as crises põem-nos à prova para sairmos melhores".

"Iguais não se sai das crises: saímos melhores ou piores. E o desafio que se coloca hoje é para sairmos melhores! E o melhor de vocês é serem criativos: vocês são criativos, poetas! Façam essa poesia da criatividade a olhar para agosto de 2023", pede o Pontífice.

No final na mensagem, o Papa deixa ainda um pedido: "Rezo por vocês e vocês façam-no por mim. E rezo por todos os jovens que vão participar, seja pessoalmente, seja por meios telemáticos".

"Rezo para que este encontro seja um encontro fecundo. Que cada um de nós saia melhor do que chegou. Peço-lhes, por favor, que rezem por mim, porque eu também preciso que me sustentem com a oração", remata.