"Esta manhã, no final das audiências, o Papa Francisco internou-se na Policlínica Agostino Gemelli para realizar alguns exames de diagnóstico necessários e para dar continuidade ao tratamento da bronquite, ainda em curso, em ambiente hospitalar", informou o Vaticano, citado pela agência ANSA.

Na quarta-feira, na audiência-geral, o pontífice foi substituído por um padre nas leituras da catequese. No entanto, voltou a falar no final da audiência para saudar os peregrinos italianos e pedir mais uma vez orações pela paz no mundo.

Há uma semana, durante a audiência geral, o Papa pediu a um assistente que lesse a catequese, dizendo que estava com uma "forte constipação" que lhe dificultava a fala.

No dia seguinte, o Vaticano anunciou que Francisco iria realizar as audiências agendadas para os dois dias seguintes em casa devido à bronquite.

O pontífice argentino, eleito Papa em 2013, tem tido vários problemas de saúde nos últimos anos: dores nos joelhos e nas ancas, inflamação do cólon, cirurgia a hérnia.

Francisco, a quem foi removido parte do pulmão quando era jovem, esteve hospitalizado durante três noites em 2023 com uma bronquite, que tratou com antibióticos.

Recentemente caiu duas vezes no seu apartamento, devido a problemas de mobilidade, magoando o braço e o queixo.