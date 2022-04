Assim, na cerimónia – um dos ritos mais longos e simbolicamente carregados da tradição na Igreja Católica, na qual se celebra a espera da ressurreição de Jesus – Francisco irá apenas ler a homília e batizará sete adultos. A Vigília Pascal teve início pelas 19:30 locais (18:30 em Lisboa).

A gonalgia, a dor no joelho direito, de que o chefe católico sofre há meses, impede-o de realizar os diferentes ritos desta cerimónia, após os esforços da Quinta e da Sexta-feira Santas, mas no domingo o Papa deverá celebrar a missa da Ressurreição e transmitir a bênção Urbi et Orbi da varanda da galeria central da Basílica de São Pedro.

Francisco sentou-se na primeira fila, perante os quase 6.000 fiéis que encheram este ano a basílica, após as restrições da pandemia de covid-19 em 2020 e 2021.

A cerimónia começou com a bênção do fogo. Acendeu-se a vela pascal e a vela foi marcada com a inscrição das primeiras e últimas letras do alfabeto grego – alfa e ómega -, simbolizando que Deus é o princípio e o fim.

Depois, iniciou-se a procissão, com a entrada dos concelebrantes em total silêncio e no escuro, para representar a ausência de luz após a morte de Jesus Cristo.