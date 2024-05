A peregrinação conta já com mais de uma centena de grupos organizados de peregrinos inscritos nos serviços do santuário, entre os quais dezenas oriundos de mais de 20 países, sobretudo dos continentes europeu, asiático e americano.

Espanha, Itália, Polónia, Estados Unidos da América, Brasil, Congo, China ou Vietname são alguns dos países com grupos inscritos para a peregrinação que, além de assinalar os 107 anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos três Pastorinhos, em 1917, evoca, também, o sétimo aniversário da canonização de Francisco e Jacinta Marto, que em 13 de maio de 2017 se tornaram os mais jovens santos não-mártires da Igreja.

As cerimónias oficiais da peregrinação têm início às 21:30 de hoje, com a recitação do terço, na Capelinha das Aparições, seguida da procissão de velas e Celebração da Palavra no altar do recinto.

Entretanto, o Santuário de Fátima anunciou o lançamento, esta semana, da segunda edição do seu terço oficial, marcado “por uma forte ligação à imagem da Capelinha das Aparições”.

Com uma produção de cerca de duas mil unidades, esta edição diferencia-se da primeira, apresentada em 2016, nas vésperas das comemorações do centenário das aparições, principalmente na cruz, que é “inspirada na cruz da coroa de Nossa Senhora de Fátima”.

A anterior era uma reprodução da Cruz Alta, localizada junto à entrada da basílica da Santíssima Trindade.

"A partir das obras de arte que compõem o património do Santuário de Fátima, o terço assume a identidade do lugar onde incontáveis gerações de peregrinos todos os dias rezam pela conversão dos corações, pela paz no mundo e pela Igreja de Cristo", refere a pagela que acompanha o terço concebido pela Leitão & Irmão, Antigos Joalheiros da Coroa.

O novo terço foi colocado à venda nas lojas do santuário na última quinta-feira, antecipando a chegada de muitos milhares de peregrinos.