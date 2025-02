"Por causa de uma bronquite que o tem afetado nos últimos dias, e para poder continuar a sua atividade na próxima sexta e sábado, as audiências do Santo Padre realizam-se na Casa de Santa Marta", informou o Vaticano esta quinta-feira.

No dia de ontem, os sintomas já se faziam notar, nomeadamente a voz ofegante. "Peço desculpa porque, com esta forte constipação, é difícil, para mim, falar. Por isso, pedi ao meu irmão que leia a catequese", informou o Papa no início da audiência-geral.