"Como em 2021, após a operação ao cólon, o Papa visitou as crianças do departamento de oncologia pediátrica do Hospital Gemini. Um lugar de dor, temperado pela alegria das paredes coloridas. Franciscoo deu a sua bênção aos pequenos pacientes", lê-se no Twitter do Vatican News.

A Sala de Imprensa do Vaticano revelou ainda que o pontífice entregou terços, ovos de chocolate e cópias do livro "Jesus nasceu em Belém da Judéia" às crianças.

Durante a visita, que durou cerca de meia hora, ainda houve tempo para o Papa conceder o sacramento do batismo a um menino, chamado Michelangelo. No final, Francisco dirigiu-se à mãe da criança: "Ele já é cristão. Quando for à paróquia, diga que o Papa o batizou".

O Papa Francisco está internado desde quarta-feira devido a uma bronquite infecciosa. Contudo, prevê-se que tenha alta hospitalar a tempo das celebrações da Semana Santa.