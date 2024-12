“Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Lamento não estar convosco na praça. Estou a melhorar, mas preciso de tomar precauções”, começou por dizer o Papa, com a voz afetada e com tosse, na mensagem transmitida pela Santa Sé.

O pontífice argentino, que acaba de completar 88 anos, apareceu sentado atrás de uma mesa frente ao altar da capela da Casa Santa Marta, a sua residência, ao lado de uma figura do Menino Jesus que, segundo disse, foi oferecida pelo arcebispo de Santa Fé e feito por aborígenes equatorianos.

A mensagem foi transmitida em ecrãs da Praça de São Pedro, no Vaticano, onde centenas de pessoas a ouviram, incluindo muitas crianças que hoje chegam ao local para a tradicional bênção dos ‘bambinelli’, as figuras do Menino.

O Papa falou da maternidade e da infância na mensagem prévia ao Angelus e recordou que, quando apanhava o autocarro antes de ser Papa, via ser dado lugar às mulheres grávidas: “Era um gesto de esperança e respeito”, considerou.

Apelou a que todos sejam gentis com as mães grávidas e a defenderem o “valor sagrado da vida das crianças desde a sua conceção no ventre”.

Francisco decidiu, assim, evitar estar presente na janela sobre a Praça de São Pedro para se curar de uma constipação antes do Natal, que arranca esta terça-feira com a Missa de Natal na Basílica de São Pedro.