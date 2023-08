O principal destaque deste sábado, em Portugal, era a visita do Papa Francisco a Fátima, onde mais de 200 mil peregrinos o esperavam, nesta sua visita de cinco dias ao nosso país, devido à Jornada Mundial da Juventude. Era dia de alegria para os católicos portugueses, mas nem eles e nem o pontífice deixaram passar despercebidos os fogos que se alastram pelo nosso território.

Qual a notícia?

A principal foi a visita do Papa a Fátima, onde esteve pouco mais de duas horas. No entanto, ao mesmo tempo, dois fogos de grandes proporções também se destacavam em Portugal, o que levou mesmo a que o cheiro e o fumo dos incêndios, em Leiria e Castelo Branco, este "descontrolado", chegassem a esta cidade portuguesa.

Os mais de 200 mil peregrinos puderam mesmo ver um céu totalmente coberto por fumo, algo que o Papa também pôde ver, até porque chegou a Fátima e rumou depois a Lisboa num helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

Calor acabou por ser entrave no Parque Tejo?

Não. Se em Fátima mais de 200 mil pessoas foram ver o Papa Francisco, ao início da noite, no Parque Tejo, em Lisboa, estiveram ainda mais, com os responsáveis a apontarem para 1,5 milhões. Apesar dos 35 graus que se faziam sentir na capital portuguesa, a verdade é que praticamente ninguém arredou pé.

Por exemplo, um grupo de nove jovens sul-coreanos, de Seul, estendeu um pano de três metros quadrados de dimensão, usando cordas agarradas às grades da barreira de proteção, para se refugiar do sol e das elevadas temperaturas, a rondar os 35 graus.

Debaixo do alpendre improvisado e com as pernas cruzadas à chinês, Domenico Seong, do grupo sul-coreano, explica que alguns elementos no grupo sofrem muito com as temperaturas elevadas e, por isso, a melhor opção foi arranjar uma boa sombra com tecidos estendidos por cordas.

Todos queriam despedir-se do Papa que este domingo regressa ao Vaticano e nem o calor ou a sede os demoveu. Filas e filas no Parque Tejo para encher garrafas de água. Houve críticas, mas ninguém foi embora.

"Está muito calor, muita gente e os pontos de água são muito poucos, deviam existir mais”, disse a espanhola Alda Corbue enquanto aguardava a sua vez.

Segundo indica a Câmara Municipal de Loures na sua página de Internet, foram instalados 416 pontos de água no Parque Tejo.

Domingo teremos um dia mais ameno na despedida de Francisco?

Não. Segundo o IPMA, no domingo, as temperaturas na cidade de Lisboa podem atingir valores entre 39 e 41 graus, enquanto a temperatura mínima irá variar entre 20 e 22 graus.

Em comunicado, o IPMA justifica o aviso vermelho com a “persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima”.

Este domingo, registe-se, termina a Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Lisboa, estando prevista para esse dia a missa de envio, celebrada pelo Papa Francisco no Parque Tejo entre as 9:00 e as 11:00.