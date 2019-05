Estas são as credenciais de um homem preocupado com o futuro dos mares. “Perdemos 90% dos grandes peixes nos oceanos — e pequenos peixes também”, revela.

“Onde vivo, na Nova Inglaterra, arrasámos com 99% da população de bacalhau. Estamos a fazer isto com o atum; estamos a matar cem milhões de tubarões; estamos a destruir os prados de ervas marinhas à beira da costa e os mangais para construir hotéis; os fertilizantes e químicos que usamos, por exemplo, em campos de golfe, e que vertem para os oceanos estão a destruí-los. Perdemos 50% dos recifes de coral no planeta”, afirma.

As consequências da catástrofe marinha são várias: “O oceano é o maior captador de carbono do mundo; recebe carbono e devolve-nos oxigénio. Ainda assim, saturá-mo-lo, está agora a tornar-se ácido, está a acontecer uma acidificação do oceano que vai promover a erosão de todo o cálcio no mar, como os recifes de coral ou tudo o que tenha conchas”, explica o fotógrafo.

A culpa é dos humanos e respetivo lixo. “Cerca de sete mil milhões de quilos de plástico são deitados no mar todos os anos. O oceano está a ser morto por vários problemas diferentes. É um problema sério. Acho que ainda podemos salvar o que resta, mas temos de agir depressa”, apela Skerry.

Fora de água, as apresentações e palestras do fotógrafo norte-americano mostram imagens premiadas e encontros próximos com a vida selvagem. “Inspiram reverência pelo reino marinho e oferecem esperança para a proteção da vida dos oceanos do mundo inteiro”, explica a National Geographic. “As suas imagens celebram o mistério das profundezas dos mares e os seus retratos de espécies marinhas são tão íntimos que às vezes parecem ter sido tirados num estúdio.”

Parecem, mas não são. E isso nota-se no trabalho dele: a poluição é omnipresente, “vêmo-la em todo o lado”, diz o fotógrafo. Como se isso não bastasse, “as mudanças climáticas estão a afetar a previsibilidade das coisas”.

“Faço pesquisas sobre uma dada espécie antes de a ir fotografar e percebo que a melhor altura para ir aos Açores ver cachalotes é julho — por exemplo, estou a inventar uma data —, e agora vamos lá e as baleias podem não estar, porque a temperatura está diferente ou algo mudou. Por isso, é muito difícil prever qual a melhor altura e lugar para ir fotografar”.

“Não comecei com o objetivo de fazer histórias sobre o ambiente, mas senti que tinha de o fazer, porque é tão grave e tendo-me sido dada esta oportunidade. Não sei se está, em si, a afetar as coisas que estou a fazer, mas tenho a certeza de que a algum nível será prejudicial e está a degradar os ecossistemas”, conta, à beira da frondosa praça de Mouzinho de Albuquerque.

O fotógrafo norte-americano Brian Skerry esteve na Casa da Música para a terceira edição da National Geographic Summit, no dia 29 de abril de 2019, no Porto. créditos: PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA

Confiar em peixes, desconfiar de políticos

Como se convence um peixe a confiar num homem armado com uma câmara? “Bom, essa é uma boa pergunta”, atira Brian. “Como fotógrafo, nunca posso usar objetivas de longo alcance debaixo de água, tenho de estar muito próximo dos meus retratados; nunca consigo nadar rápido o suficiente para apanhar um peixe, uma baleia, uma foca ou um golfinho”.

Assim, nem a biologia, nem a tecnologia estão do lado dele. Sobra a retórica e a diplomacia inter-espécies: “a forma como consegues convencê-los a confiar em ti é estando calmo. Não podes ser demasiado agressivo, não os podes perseguir. Muito animais são curiosos, por isso serão eles a ir ter contigo — só tens de ter paciência, passar muito tempo à espera”, explica.

Todavia, diferente será ter um carapau miúdo a escorregar em direção a nós, e um tubarão-tigre a investir na nossa direção. O que fazer ao medo? Para Brian, “parte do medo é diminuída fazendo alguma pesquisa, falando com especialistas que dedicaram a vida ao estudo destes animais, a percebê-los”.

Contudo, “nunca nos livramos do medo — e acho que não te queres ver livre dele. Acho que vais querer sempre ter uma dose saudável de medo porque isso te vai fazer ser um pouco mais prudente e vais querer estar sempre consciente de que isto podem ser situações perigosas”.

“Aquilo que faço tem riscos — estás sempre a pôr-te em perigo, mas fazes tudo aquilo que podes para o tornar o mais seguro possível”. “Já fui obrigado a fugir da água algumas vezes por tubarões ou crocodilos. Porém, há poucas coisas perigosas, mas muitas experiências fantásticas — e é dessas que me prefiro lembrar”, conta Skerry.

No currículo de Brian Skerry está também um mergulho nas águas cristalinas do Hawai com o então presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama. Foi Obama que o quis por perto. Skerry foi chamado pelo lusodescendente Pete Souza e saltou para dentro de água com um presidente e uma câmara.

“Obama percebeu”, explica Skerry. Todavia, o anterior presidente norte-americano é caso raro. Para o fotógrafo, é mais difícil convencer políticos do que peixes. “O Obama percebeu o problema, mas acho que muitos políticos só vão fazer aquilo que lhes é politicamente conveniente”.

Assim, "as pessoas têm de eleger líderes que partilhem as suas visões — e as pessoas vão ter a perspetiva certa da situação se tiverem boa informação”. Cabe, então, a repórteres e fotógrafos ajudar a mudar isso: “temos de fazer um bom trabalho na divulgação, temos de ter uma boa ciência e temos de ter boas narrativas, bom 'storytelling'. Depois, esperemos, as pessoas vão querer fazer as coisas necessárias para proteger o planeta e eleger líderes que ajam e façam aquilo que é preciso”, acredita.

Podem os esforços individuais podem ter impactos globais? “Sem dúvida!”, atira. “Temos de procurar pessoas dedicadas e grupos dedicados para mudar o mundo e liderar. É isso que é preciso. As ações do consumidor — não usar plástico descartável, não comer atum ou tubarão, por exemplo — importam e um consumidor e eleitor poderoso e informado pode ter um verdadeiro impacto”.

“Ainda há tempo para salvar o planeta, mas temos de agir já. As decisões que tomarmos hoje vão determinar o nosso futuro — e se não tivermos, pode ficar demasiado tarde, mas acho que ainda não é tarde demais”.