"De acordo com as estratégias das políticas ambientais e do pelouro da Estratégia Municipal de Turismo da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, foram colocados ao dispor do comércio, indústria e instituições locais, cinzeiros de metal ornados com a imagem gráfica do concelho", refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

A medida insere-se na iniciativa "Beatas no chão, em Castanheira de Pera: Não!".

Segundo a nota, os interessados em obter os cinzeiros, que são cedidos gratuitamente, devem dirigir-se aos serviços de atendimento ao público da autarquia.

"A boa manutenção dos equipamentos será da responsabilidade daqueles que os solicitarem", esclarece.

Segundo o município de Castanheira de Pera, a iniciativa autárquica de distribuição gratuita de cinzeiros para receberem as pontas dos cigarros tem por principal objetivo "sensibilizar a população em geral para a importância da preservação ambiental e o impacto que estes resíduos provocam quer no ambiente, quer no embelezamento dos espaços envolventes do concelho".

"Castanheira de Pera continua a receber inúmeros visitantes, apesar da pandemia do covid-19, e muitos deles visitam o concelho essencialmente pela sua beleza natural, pela Serra da Lousã, que tem grande parte inserida no território do concelho, pelas aldeias tradicionais, além das conhecidas praias com água da ribeira de Pera, como o Poço Corga e Praia das Rocas, sendo esta última administrada por uma empresa municipal detida a 100% pela Câmara Municipal, liderada atualmente por Alda Carvalho, a primeira mulher presidente desta autarquia do distrito de Leiria", refere a nota.

A política de disponibilização de cinzeiros municipais no concelho "vem ao encontro dos anseios não só da população residente, como dos turistas que visitam Castanheira de Pera durante todo o ano", remata.