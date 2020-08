O vice-presidente aproveitou o facto de Biden se ter definido como um "candidato de transição" para argumentar que essa transição dará poder a figuras mais progressistas e sentenciou: "Joe Biden seria nada mais que um cavalo de Tróia da esquerda radical".

O discurso enquadrou-se num dos grandes temas do terceiro dia da convenção, o da "lei e ordem", e o apoio incondicional à Polícia diante de acontecimentos como os protestos raciais, sem se aprofundar as causas profundas que estão na base do descontentamento.

"Nos nossos primeiros três anos, construímos a melhor economia do mundo. Tornámos a América grande novamente", sublinhou, numa referência ao 'slogan' da campanha de Trump, para justificar depois a crise económica e o atual desemprego nos Estados Unidos: "E então o coronavírus veio da China".

Pence defendeu que a proibição de Trump de entrada de estrangeiros da China "salvou inúmeras vidas americanas" e descreveu a resposta à pandemia como "a maior mobilização nacional desde a Segunda Guerra Mundial".

Tal como a primeira-dama, Melania Trump, na noite anterior, Pence dedicou algumas palavras a "todas as famílias que perderam entes queridos e cujos parentes ainda lutam contra a doença", mas orgulhosamente defendeu que "as escolas estão a reabrir" no país, apesar de se manter elevado o número de casos e óbitos.

O vice-presidente garantiu que a eleição de 3 de novembro será entre "um político de carreira que presidiu à recuperação económica mais lenta desde a Grande Depressão", numa alusão a Biden, "ou um líder comprovado que criou a maior economia do mundo".

O vice-presidente fez o discurso de aceitação perante dezenas de pessoas, entre elas vários militares e ex-combatentes, sentados sem máscaras ou quase sem separação.