Iniciada segunda-feira em Charlotte, no Estado da Carolina do Norte, a convenção contou apenas com a presença física de apenas 336 dos cerca de 2.500 delegados, devido à pandemia de covid-19.

O discurso de aceitação de Trump será feito numa transmissão direta a partir da Casa Branca, cenário que tem gerado algumas críticas uma vez que os presidentes não devem usar a residência oficial ou edifícios públicos para atos de campanha.

Após ser nomeado como candidato republicano para defrontar o democrata Joe Biden, Trump voltou a advertir, mas sem apresentar provas, para a possibilidade de fraudes se se insistir no voto por correspondência na votação.

Trump pediu aos eleitores para que tenham “cuidado, muito cuidado” com as irregularidades que possam cometer-se com o voto pelo correio, forma a que se terá de recorrer por causa da pandemia de covid-19.

“Este é o maior golpe da história e refiro-me ao mundo, não apenas a nossa nação”, afirmou Trump, que acusou os democratas de estarem a tentar “roubar” o triunfo aos republicanos.