No decorrer de um "salto de queda livre operacional", o sistema de paraquedas "não funcionou devidamente, tendo resultado na queda" do militar, dentro do perímetro da Base Aérea n.º 11, confirmou fonte do ministério ao SAPO24.

O acidente ocorreu pelas 9h40 desta sexta-feira durante o exercício multinacional Real Thaw 2019, que decorre desde o dia 22 deste mês e até dia 4 de outubro e inclui operações em vários pontos de Portugal.

Foram acionados os meios de emergência e o "Exército encontra-se a realizar o processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias em que ocorreu este acidente", refere a nota enviada à redação.

"O Exército lamenta o falecimento do Militar, tendo apresentado as mais sentidas condolências à Família e tendo sido acionado o apoio psicológico", acrescenta.