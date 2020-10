Em comunicado hoje enviado às redações, o município presidido pelo socialista Vítor Paulo Pereira disse tratar-se da "concretização de um velho anseio do concelho hoje anunciado pelo Governo, através do Programa Nacional de Investimentos".

A nota destaca que "a ligação de Paredes de Coura à autoestrada A28 em Sapardos está orçada em 65 milhões de euros, complementando a ligação que já está em execução entre o parque industrial de Formariz e a autoestrada A3 [entre Braga e Valença]".

"Nós sabíamos que a possibilidade de melhores acessibilidades a Paredes de Coura estava no nó de Sapardos. Sempre foi a nossa aposta. A ligação da A3 ao parque empresarial de Formariz melhorará muito as possibilidades de desenvolvimento de Paredes de Coura", observou o autarca, citado no documento.

Para Vítor Paulo Pereira, "com a ligação de Caminha (A28) ao nó Sapardos, Paredes de Coura ganha uma nova centralidade, uma nova via direta e gratuita para Viana do Castelo e para o Porto".

"Estas duas novas ligações aumentarão a competitividade externa do nosso concelho e promoverão a coesão interna do Alto Minho"", afirmou, recordando que esta ligação à autoestrada A28, através de Sapardos, "havia sido abordada com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, aquando da sua última visita ao concelho.

Na altura o governante presidiu à consignação da ligação do parque empresarial de Formariz à A3, no âmbito do Programa de Valorização de Áreas Empresariais.

"O prolongamento da A28 é de facto uma reivindicação antiga, que une todos os municípios do Alto Minho", sustentou.