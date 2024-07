O SAPO24 apresenta uma compilação com as melhores imagens do segundo dia dos Jogos Olímpicos de Paris.

A ginasta Filipa Martins, durante o seu exercício de trave da prova de qualificação de Ginástica Artística, a contar para os Jogos Olímpicos de Paris, que decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, em Paris, França, 28 de julho de 2024. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA Lusa