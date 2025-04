Segundo a AFP, os mosaicos do padre esloveno Marko Rupnik começaram a ser tapados na segunda-feira, enquanto bispos franceses se reuniam para uma conferência sobre violência sexual na Igreja.

As obras tapadas estão nas duas portas laterais da basílica e "as duas grandes portas centrais serão cobertas dentro de alguns dias, antes do início da temporada de peregrinação a Lourdes", disse o bispo de Tarbes-Lourdes, Monsenhor Jean-Marc Micas, em comunicado.

Para o bispo, esta é uma "decisão simbólica" que visa ajudar as vítimas a passarem as portas da basílica, em ano jubilar, sem terem de contemplar aquelas obras.

No verão, já tinha sido decidido que os mosaicos não voltariam a ser iluminados durante as procissões noturnas.

Em Portugal, o Santuário de Fátima também tem obras deste padre: o grande painel na basílica da Santíssima Trindade e os ícones dos pastorinhos que são utilizados apenas em celebrações específicas.

Ao 7MARGENS, o santuário explicou que não equaciona a possibilidade de remover a obra da basílica, mas adiantou que vai suspender a utilização da imagem do mosaico, total ou em pormenores, nos materiais de divulgação.

Além disso, Fátima "repudia liminarmente os atos cometidos pelo padre M. I. Rupnik" e refere que "já expressou a sua solidariedade para com as vítimas".