O projeto de resolução do BE previa medidas de reforço e correção do financiamento, no âmbito dos concursos da DGArtes, o do PCP, além de medidas para correção dos resultados do concurso deste ano, previa o reforço do financiamento e a revisão do respetivo modelo de apoio, enquanto o projeto do PSD defendia o processo de revisão do modelo de apoio às artes, em articulação com os agentes do setor.

As propostas do BE e do PCP foram apresentadas no início de abril, poucos dias depois de conhecidos os resultados provisórios dos concursos de apoio sustentado da DGArtes, o do PSD foi apresentado a 18 de maio.

O BE defende o reforço imediato do financiamento dos concursos, para o período 2018-2021, “para um nível mínimo não inferior ao financiamento” de 2009 (cerca de 25 milhões de euros anuais), a correção da decisão dos júris, de modo a “garantir que nenhuma estrutura no terreno, e em funções de serviço público desde o início do ano, seja obrigada a cessar atividade”, e o lançamento do “processo de reformulação e da aplicação do novo modelo de apoio às artes”, de modo a corrigir “as suas distorções”.

O PCP defende igualmente o regresso aos 25 milhões de euros anuais dos apoios da DGArtes, à semelhança de 2009, “antes dos cortes impostos pelos PEC (Programa de Estabilidade e Crescimento) e pelo pacto da ‘troika'”, assim como a “revisão integral das decisões de elegibilidade das estruturas, candidaturas e atribuição de apoios”, a “criação de um mecanismo de apoio financeiro imediato às estruturas cujos apoios tenham cessado até à correção dos resultados do concurso” e a “definição de critérios de coesão territorial no acesso à criação e fruição cultural a ter em consideração na atribuição de novos apoios ou majoração dos existentes”.

Os comunistas pretendem igualmente a “publicação integral dos contributos resultantes das audições realizadas no âmbito da preparação do novo modelo de apoio às artes” e a sua revisão, com a “abertura de um processo de discussão pública” a traduzir numa proposta de lei.