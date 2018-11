“É com profundo pesar que a Assembleia da República assinala o falecimento do general José Alberto Loureiro dos Santos. O general Loureiro dos Santos era considerado um dos mais notáveis militares da sua geração, cuja distinta carreira o levou aos cargos de vice-Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas e Chefe do Estado-Maior do Exército”, refere o texto apresentado por Ferro Rodrigues.

O voto recorda o percurso de Loureiro dos Santos, que morreu em 16 de novembro, vítima de doença.

“A Assembleia da República lamenta profundamente a morte do cidadão ilustre, do militar exemplar e do pensador ímpar e endereça à família, aos amigos e ao Exército Português as mais sentidas condolências”, refere o voto.

José Alberto Loureiro dos Santos foi ministro da Defesa Nacional entre 1978 e 1980 nos IV e V Governos Constitucionais, chefiados por Carlos Mota Pinto e Maria de Lourdes Pintassilgo, ambos executivos de iniciativa presidencial de Ramalho Eanes.

Militar do ramo de artilharia, Loureiro dos Santos foi vice-Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, em 1977, e Chefe do Estado-Maior do Exército.

Voto de pesar pelas vítimas de Borba

O parlamento aprovou também, por unanimidade, um voto de pesar pelas vítimas do desabamento da estrada entre Borba e Vila Viçosa, apresentado pelo presidente da Assembleia da República.