Entre 2015 e 2019, o parlamento tinha 12 comissões permanentes. Agora, aprovado que foi o relatório e parecer do grupo de trabalho dirigido pela vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela (PS), o número subiu para 14 com as novas Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local (presidida pelo PSD) e Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados (PS), que passa a incluir a subcomissão de Ética.

"A existência ou criação de outras subcomissões será apreciada em momento seguinte", segundo a secretária da Mesa da Assembleia da República Maria da Luz Rosinha (PS).

As questões relacionadas com a definição das grelhas de tempos e os períodos de intervenção de cada partido com assento parlamentar nos diversos tipos de debate foram remetidas para um grupo de trabalho, com um representante de cada um dos sete grupos parlamentares, dirigido pelo vice-presidente do parlamento e deputado bloquista José Manuel Pureza e cujo relatório será apreciado na próxima conferência de líderes, agendada para a próxima sexta-feira (08 nov).

Lista das 14 comissões parlamentares permanentes e respetiva presidência por partido:

- Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (PSD).

- Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas (PS).

- Comissão de Defesa Nacional (PS).

- Comissão de Assuntos Europeus (PS).

- Comissão de Orçamento, Finanças (PS).

- Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação (PSD).

- Comissão de Agricultura e Mar (PS).

- Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto (PSD).

- Comissão de Saúde (PS).

- Comissão de Trabalho e Segurança Social (PSD).

- Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território (BE).

- Comissão de Cultura e Comunicação (PS).

- Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local (PSD).

- Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados (PS).