De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, foi decidido "por maioria" que todos os projetos-lei e de resolução dos partidos - "cerca de uma centena de iniciativas" - também relacionados com a pandemia de covid-19 ficassem agendados para novo plenário no dia 08.

A conferência de líderes fixou ainda um outro plenário para dia 16 de abril, que poderá decidir nova prorrogação do estado de emergência.

Na quinta-feira, o primeiro ponto do plenário será o debate, seguido de votação imediata, sobre o pedido de renovação de autorização do estado de emergência, com dez minutos atribuídos ao Governo, cinco minutos a cada grupo parlamentar e dois minutos aos deputados únicos André Ventura, do Chega, e João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal.

Segue-se a discussão conjunta de duas propostas de lei do Governo sobre arrendamento - a que estabelece um regime excecional e temporário de caducidade dos contratos de arrendamento e outra que prevê também excecionalidade para situação de mora no pagamento de rendas -, com arrastamento de uma iniciativa do Chega sobre o mesmo tema.

Finalmente, será debatida proposta de lei do Governo que estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal, bem como um regime excecional de endividamento das autarquias locais, com arrastamento de um diploma do PCP sobre o equilíbrio financeiro das autarquias locais.

“Equacionou-se a possibilidade de se agendarem algumas das propostas apresentadas [pelos partidos], mas foi decidido por maioria que seriam remetidas para o plenário de dia 8”, explicou, precisando que nesse dia poderão ainda ser debatidas propostas de lei do Governo.