O presidente do PSD, Rui Rio (E), e o secretário-geral do partido, José Silvano, durante o início dos trabalhos do Conselho Nacional do PSD realizado num hotel do Porto, 3 de abril de 2018. A ordem de trabalhos tem dois pontos: o primeiro é a eleição do secretário-geral, tal como previsto nos estatutos do partido, e o segundo a análise da situação política. MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Lusa