Os textos apresentados por PS, PSD e CDS-PP recolheram a unanimidade do parlamento português, enquanto o texto apresentado conjuntamente por PAN e BE teve a abstenção do deputado do PSD Miguel Morgado e os votos favoráveis dos restantes parlamentares.

O voto apresentado pelo PCP, mais genérico relativamente a uma política que consideram "sistémica" dos Estados Unidos da América e que estende a condenação à política de imigração da União Europeia, foi votado ponto por ponto e só parcialmente aprovado.

De acordo com dados oficiais, cerca de dois mil menores imigrantes foram separados das famílias na fronteira com o México nas últimas seis semanas, devido à política de "tolerância zero" do Presidente dos EUA, Donald Trump, contra a imigração ilegal que implica tratar como criminosos os que entram no país sem documentos.

Na quinta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva recuando na política e afirmando, em conferência de imprensa, ter ordenado às agências responsáveis que as crianças separadas sejam reunidas aos pais.