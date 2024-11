O Parlamento vai "analisar casos de más condutas" por parte dos deputados da Assembleia da República, revelaram numa resposta a uma questão do SAPO24 sobre o caso do deputado Carlos Silva Santiago, que no último dia 8 de novembro atropelou uma criança.

Esta não é a primeira vez, recorde-se, que o Parlamento toma uma decisão deste tipo. Recentemente vários membros de outros partidos fizeram queixa sobre a atuação de deputados do Chega na Assembleia da República.

Agora o Parlamento promete tomar medidas, salientando que depois de analisadas estas condutas poderão propor recomendações ao presidente da Assembleia da República.