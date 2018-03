Aos pedidos de audição do LNEC, do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e do ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentados pelo CDS-PP, PCP e PSD, juntou-se hoje o pedido de audição das Infraestruturas de Portugal, pelo PS.

Os pedidos de audição foram aprovados por unanimidade e com caráter de urgência pela Comissão da Economia e Inovação.

A Ponte 25 de abril vai ser alvo durante dois anos de trabalhos de manutenção, orçados em 18 milhões de euros, anunciou no início do mês a Infraestruturas de Portugal (IP), que vai lançar ainda em março o concurso público internacional para adjudicação da obra.