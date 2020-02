Esta petição está a ser promovida pela Associação Humana Fraternitas, liderada pelo jornalista José Meira da Cunha, e é dirigida ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

Na carta dirigida a Ferro Rodrigues, defende-se que a celebração do 75º aniversário da ONU (Organização das Nações Unidas), no próximo dia 24 de outubro, "deverá ser marcada através de uma realização indelével, fomentadora do dever ontológico da humanidade de agir em espírito de fraternidade".

Propõe-se depois que essa data seja "simbolicamente assinalada com o lançamento do projeto de um monumento aos Direitos Humanos e à Fraternidade Universal, o qual poderá ter a sua base física referencial na margem europeia do Atlântico, em território português, numa latitude correspondente à da Estátua da Liberdade" em Nova Iorque nos Estados Unidos.

"Pela filosofia, pela arte e pela comunicação, este monumento servirá assim de referência e estímulo ao desenvolvimento da fraternidade entre os homens, proclamando os grandes valores da Declaração Universal, de forma permanente, numa lógica adequada à sociedade de informação global em que vivemos", justificam os subscritores da petição.