Às 10:05 (05:35 em Lisboa), o Partido Bharatiya Janata (BJP, ou Partido do Povo Indiano, no poder) liderava a contagem em 277 círculos eleitorais, enquanto o seu principal rival, o Congresso Nacional Indiano, dominava em 55, de acordo com o ‘site’ da comissão eleitoral indiana.

A câmara baixa do Parlamento indiano conta 542 lugares, sendo que para formar governo um partido ou coligação precisa de 272 assentos.

A contagem dos votos arrancou às 08:00, depois de um escrutínio organizado em sete fases.

Durante seis semanas, entre abril e maio, 67% dos 900 milhões de eleitores indianos participaram na maior eleição já realizada no país.

As eleições tiveram início em 11 de abril, e foram vistas como um referendo a Modi, cujas reformas económicas não tiveram grande êxito, mas muito popular no país de 1,3 mil milhões de pessoas.

Com 68 anos, o filho de um vendedor de chá em Gujarat (oeste) chegou ao poder em 2014 e enfrentou neste escrutínio vários poderosos partidos regionais e o partido do Congresso, liderado pelo herdeiro da dinastia política Nehru-Gandhi, Rahul Gandhi.

De acordo com várias sondagens, divulgadas no domingo, Modi e o BJP vão conseguir um novo mandato de cinco anos.