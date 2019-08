Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, principal partido da oposição ao Governo conservador de Boris Johnson, convocou hoje uma reunião com líderes de outros partidos, para explorar propostas para bloquear um cenário de ‘Brexit’ sem acordo.

Entre os dirigentes reunidos estiveram Jo Swinson, líder do Partido Liberal Democrata, Ian Blackford, líder do Partido Nacionalista Escocês em Westminster, Anna Soubry, do Independent Group for Change, e Liz Saville-Roberts, do Welsh Plaid Cymru.

Num comunicado conjunto emitido no final da reunião, os líderes partidários descreveram a reunião como “produtiva, tendo permitido definir formas para impedir uma saída desastrosa sem o acordo da União Europeia”.

Os líderes concordaram em dar prioridade a votar legislação no Parlamento que impeça uma saída sem acordo, mesmo antes de uma eventual moção de censura ao Governo de Boris Johnson, como é intenção do Partido Trabalhista.