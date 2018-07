O bloco composto pelo Democratas (DEM), Partido Progressista (PP), Partido da República (PR), Partido Republicano Brasileiro (PRB) e Solidariedade chegou a negociar com outros candidatos, mas decidiu apoiar Alckmin.

Embora a candidatura de Alckmin ainda tenha que ser formalizada numa reunião do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) marcada para 4 de agosto, o ex-governador surge como um nome forte na corrida porque o apoio destes cinco partidos lhe dará mais tempo de televisão na propagando eleitoral do que os restantes candidatos que vneham a formalizar a entrada na eleição.

Escândalos de corrupção e uma grave crise económica estão entre os fatores que indicam que as próximas presidenciais brasileiras devem ser as mais disputadas dos últimos anos e os candidatos que já lançaram seu nome para o escrutínio têm se esforçado para costurar alianças.

Já lançaram candidatura ao cargo de Presidente do Brasil o deputado ligado à extrema-direita Jair Bolsonaro, que lidera em alguns cenários ou aparece em segundo lugar nas sondagens de intenção de voto, e o ex-governador do Estado do Ceará, Ciro Gomes, que ocupa a quarta posição na preferência dos eleitores.