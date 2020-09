“Falam de eleições, mas é uma fraude”, disse Juan Guaidó durante uma conferência de imprensa virtual.

Por outro lado, explicou que a oposição “ativará o artigo 70.º da Constituição da Venezuela para convocar uma consulta popular, com o apoio internacional, que permita que os venezuelanos, dentro e fora do país, expressem a voz do povo e manifestem o apoio necessário para avançar à liberdade e recuperar a democracia”.

No “pacto unitário”, os 37 principais partidos opositores comprometem-se a “condenar a fraude” eleitoral de 06 de dezembro e esforçar-se para que seja deslegitimada dentro e fora do país.

Também prometem avançar com “uma campanha nacional e internacional para eleições presidenciais e parlamentares livres”, “construir e organizar um novo espaço ou plataforma de unidade e coordenação das forças democráticas e da sociedade civil organizada”.

“Sentar as bases de um governo de emergência nacional para dirigir a transição, atender de maneira urgente a crise económica e social e convocar eleições livres”, é outros dos propósitos manifestados no documento.