Livre

O Livre considerou que o país está hoje numa “situação grave e séria”, diz estar preparado para todos os cenários, mas escusou-se a falar em eleições antecipadas por considerar que este é ainda “o tempo do Presidente de República”.

Em declarações aos jornalistas, o deputado único Rui Tavares admitiu a sua surpresa com todos os acontecimentos que hoje levaram o primeiro-ministro a anunciar a sua demissão, mas salientou que “não há nenhuma situação que o povo não possa gerir”.

“É sério que esta demissão tenha acontecido pelos motivos que sucedeu e acerca dos quais esperamos saber mais num futuro próximo”, afirmou.

O primeiro-ministro anunciou hoje que apresentou a sua demissão ao Presidente da República após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.

Rui Tavares defendeu que também os partidos políticos devem “contribuir para ajudar a resolver a situação”, mas considerou que ainda se está “no tempo do Presidente da República”, que irá ouvir os partidos na quarta-feira e o Conselho de Estado no dia seguinte.

“O Livre fará dez anos para a semana, no dia 16 de novembro, e o primeiro passo que vamos fazer é escutar os nossos concidadãos para preparar o futuro que aí vem, num ciclo político que ganhou muita velocidade”, disse.

Em termos internos, Rui Tavares disse ainda que “nas próximas horas, nos próximos dias” o Livre irá reunir a sua direção.

Questionado se está preparado para eleições antecipadas, o deputado único respondeu que o partido “está preparado para todos os desafios” e até admitiu que esse sufrágio poderia dar ao Livre um grupo parlamentar.

“O Livre não é um partido incendiário numa situação que já é inflamável no nosso país e respeita os órgãos de soberania e este é o tempo do Presidente da República”, disse, dizendo que “antes do Livre, está o país”.

Iniciativa Liberal

"Creio que não há outra solução neste momento que não seja a dissolução [do parlamento] e eleições para que os portugueses possam pronunciar-se sobre a nova constituição da Assembleia da República e um novo Governo", declarou Rui Rocha.

Na opinião do líder da IL, "não havia nenhuma condição" para António Costa continuar em funções.

"Hoje não é apenas o fim político de António Costa como primeiro-ministro, é também o fim de uma solução para o país que não funcionava", defendeu Rui Rocha, que quis deixar "uma nota de enorme tranquilidade aos portugueses e de enorme confiança".

Na fase de respostas aos jornalistas, António Costa anunciou que o Presidente da República aceitou a sua demissão e que não vai recandidatar-se ao cargo se o chefe de Estado convocar eleições legislativas antecipadas.

Numa nota oficial, o Presidente da República já informou que aceitou a demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro e convocou os partidos com assento parlamentar para quarta-feira e o Conselho de Estado para quinta-feira e falará ao país a seguir.

Chega

O presidente do Chega defendeu hoje que a marcação de eleições legislativas é o único cenário possível, na sequência da demissão do primeiro-ministro, e pediu ao Presidente da República que as convoque "o mais depressa possível".

"Não há outro cenário possível que não seja a dissolução do parlamento e a convocação de eleições", afirmou André Ventura, recusando a possibilidade de nomeação de um novo primeiro-ministro, sem eleições.

O presidente do Chega considerou que a nomeação de um novo primeiro-ministro que "não foi legitimado pelos portugueses" seria "uma fraude" e "uma grande traição" do Presidente da República "às suas palavras há dois anos".

Ventura referia-se ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na tomada de posse do atual Governo, na qual avisou que a eventual saída de António Costa do cargo de primeiro-ministro, que agora se verifica, levaria à dissolução do parlamento.

O líder do Chega falava aos jornalistas na Assembleia da República, numa reação à demissão do primeiro-ministro, António Costa, já aceite pelo Presidente da República.

André Ventura indicou que vai transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa que as eleições legislativas antecipadas devem acontecer "o mais depressa possível".

O presidente do Chega defendeu que o partido está “pronto para ser alternativa” e sustentou que a direita, apesar das divergências, tem "um dever" de se mostrar pronta para governar o país e garantir que "Portugal não vai ficar sem alternativa política".

O líder do Chega saudou a demissão do primeiro-ministro, defendendo que “não existia margem para que António Costa continuasse a governar Portugal”.

O primeiro-ministro, António Costa, pediu hoje a sua demissão ao Presidente da República, que a aceitou, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.

O Presidente convocou para quarta-feira os partidos para uma ronda de audiências no Palácio de Belém, em Lisboa, e vai reunir o Conselho de Estado na quinta-feira.

Numa declaração no Palácio de São Bento, António Costa recusou a prática “de qualquer ato ilícito ou censurável” e manifestou total disponibilidade para colaborar com a justiça “em tudo o que entenda necessário”.

PCP

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que o país precisa de "soluções e não de eleições”, mas considerou que o Governo está “profundamente fragilizado” e não é possível manter o atual quadro político, manifestando-se preparado para ir a votos.

“Tal e qual como há um ano e meio atrás, do que nós precisamos é de soluções e não de eleições”, defendeu Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas na sede nacional do PCP, em Lisboa, depois de ser conhecido o pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa.

O líder do PCP referiu, contudo, que o “Governo está profundamente fragilizado” e “não é possível continuar” no atual quadro político, acrescentando ainda que o executivo não estava a dar resposta aos problemas enfrentados pela população.

Para Paulo Raimundo, os últimos desenvolvimentos governativos, incluindo a demissão de António Costa, “são consequência da fragilização do Governo que é indissociável das suas opções políticas que deixam sem resposta e solução os principais problemas dos trabalhadores e do povo”.

“O PCP relembra que estamos perante um Governo e uma maioria absoluta constituídos a partir do argumento da estabilidade e de uma operação de chantagem que contou com a colaboração do Presidente da República”, referiu.

