Iniciativa Liberal

"João Galamba demitiu-se hoje para não ser demitido amanhã. Já não havia condições para ocupar o cargo pelo menos há seis meses", começou por dizer Bernardo Blanco

"Depois disto tudo, parece-me quase surreal, como é que alguém considera que tem condições políticas para continuar num cargo. Parece-me um nível de quase arrogância e desejo de poder que não é saudável numa democracia, seja em qualquer partido", criticou Blanco.

"Com a demissão do governo todas as leis caducam, no entendimento do senhor Presidente da República é que estas não caducaram porque ainda não assinou o decreto, algo que não me parece correta. O PSD, tendo os deputados que a constituição exige, pode pedir ao Tribunal Constitucional para avaliar alguma PPL que seja aprova estas semanas no parlamento", desafiou Bernardo Blanco.

Sobre a polémica que envolve Mário Centeno, atual governador do BdP, "a Iniciativa Liberal entregou um projeto para exonerar Mário Centeno de Governador do Banco de Portugal, por não estarem reunidas as condições de independência e isenção", afirmou Bernardo Blanco.

Bloco de Esquerda

"Na nossa opinião, não apenas pelos acontecimentos da última semana, João Galamba já não tinha condições para ser ministro", começou por dizer Pedro Filipe Soares.

"O OE não resolve bloqueios na habitação, educação e saúde. Já o governo está numa situação 'pitoresca', com alguns a pensarem nas eleições e outros a saberem que não fazem parte do futuro", criticou Pedro Filipe Soares.

"Primeiro-ministro precisa de aceitar a demissão de João Galamba. Esperemos que à segunda seja de vez e que não seja como diz o ditado popular 'não há duas sem três'", afirmou Soares.

Quanto a Mário Centeno, Pedro Filipe Soares afirmou que para o BE este "é um elemento para nos distrairmos do essencial, o Orçamento de Estado. Continuámos sem resolução dos problemas da saúde, da educação e da habitação."

PAN

Inês de Sousa Real afirma que a demissão de João Galamba "perca por tardia. Devia ter-se demitido a quando de toda a trapalhada da Comissão de Inquérito e da TAP. Os portugueses são os principais prejudicados. Os portugueses estão fartos desta telenovela".

Chega

"Esta é uma demissão que já era expectável e já devia ter acontecido há muito tempo", começou por dizer André Ventura. "João Galamba esteve neste parlamente à uns dias e disse ao Chega que não se tencionava demitir e hoje, surpreendentemente demitiu-se. João Galamba não ter maturidade política, pessoal e de qualquer outro tipo. Podia ter-nos poupado a todos do espetáculo que deu aqui", acrescentou Ventura.

"Parece-me que João Galamba esteve à espera do fim do interrogatório para saber que ninguém ficaria preso para se ir embora. Aguardou quais as medidas de coação, como não foram muito graves, foi-se embora", criticou André Ventura.

Sobre o caso de Mário Centeno, Ventura considera que é um "caso que desprestigia as instituições. O Chega decidiu entregar hoje uma censura à atuação do governador do BdP. Acho que alguém que quer ser líder de um partido, não pode ser ao mesmo tempo governador de um banco".

PSD

"Não sei se o doutor João Galamba teve receio de ser demitido após a conversa entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. Não percebemos é o porquê do primeiro-ministro ter de falar ainda com o Presidente da República", disse Joaquim Miranda Sarmento.