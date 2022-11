Através do site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o presidente Fernando Gomes deixou uma nota de pesar.

"É com profunda tristeza que lamento o desaparecimento de Fernando Gomes, antigo futebolista internacional e referência incontornável do FC Porto. Gomes foi ao longo do seu trajeto de jogador sinónimo de elegância, classe e golos. Fez do golo o seu alimento sendo consagrado rei da europa por duas vezes, conquistando duas Botas de Ouro em 1983 e 1985 (...) Deixou-nos hoje, demasiado cedo, depois de ter enfrentado com coragem e grande dignidade a doença que acabaria por o vitimar. Deixa à sua família um legado de seriedade, honradez e determinação na forma como preencheu a sua vida."

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou a morte do antigo avançado internacional português lembrando “o extraordinário jogador” e “cavalheiro”.

“Foi com profunda consternação que tomámos conhecimento da morte de Fernando Gomes, o Bibota de Ouro. Fernando Gomes foi uma figura maior do que o Futebol, um extraordinário jogador, mas, sobretudo, um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele”, lembrou Pedro Proença, em mensagem divulgada na sua conta na rede social Facebook.

"Partiu uma lenda do futebol", escreveu a conta oficial das Seleções Nacionais de futebol na rede social Twitter.

A Liga de Portugal diz ainda que "o futebol português está de luto, mas a história ninguém apaga". "À família enlutada, aos adeptos em geral e aos do FC Porto em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências", acrescentam em comunicado enviado à imprensa.

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, lembra que Fernando Gomes "marcou gerações com os seus golos vibrantes e conquistas históricas".

"Nem quero acreditar. Os meus mais profundos pêsames para a familia. Até sempre amigo, líder, bibota, irmão. Descansa em paz", escreve Paulo Futre, colega do jogador no FC Porto.

"Marcar golos muitos têm a felicidade de marcar. Marcar no teu clube do coração, a felicidade é maior". O FC Porto lembrou um frase do jogador, numa partilha que é acompanhada de um vídeo de homenagem.

Também no Twitter, o antigo técnico portista, André Villas-Boas, manifestou "profunda tristeza". "Que descanses em paz querido Fernando. Os meus mais sinceros sentimentos aos seus familiares e a todos os portistas", escreveu.

Já o Sporting, onde jogou durante duas temporadas (1989/1990 e 1990/1991), em comunicado, "endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube".

Luís Montenegro, líder do PSD, partilha a sua "tristeza e pesar pela prematura partida de um desportista de eleição. Um exemplo de paixão clubistíca com fair play e uma referência para a minha geração".