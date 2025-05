O 'astro' luso abriu a contagem aos 42 minutos, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto e, com 25 golos, sagrou-se o melhor marcador do campeonato da Arábia Saudita.

Ainda antes do intervalo, aos 45+4, o avançado argentino Matias Vargas igualou o marcador, que só voltou a mexer aos 75 por intermédio do senegalês Sadio Mané, num encontro em que o internacional português Otávio completou os 90 minutos.

O marroquino Mourad Batna voltou a empatar a partida, aos 81, e o Al Fateh, treinado pelo português José Gomes e com o defesa luso Jorge Fernandes no 'onze' titular, ainda conseguiu chegar à vitória, nos descontos, aos 90+6, graças ao brasileiro Matheus Machado.

Com o triunfo, o Al Fateh fechou o campeonato na 10.ª posição com 39 pontos, enquanto o Al Nassr ficou em terceiro com 70.

Após o derradeiro encontro no campeonato, Cristiano Ronaldo divulgou uma publicação na sua conta oficial na rede social Instagram, deixando no ar a possibilidade de ter sido o seu último jogo pela formação de Riade.

"Este capítulo terminou. A história? Continua a ser escrita. Grato a todos", escreveu o avançado luso, que representou o Al Nassr nos últimos dois anos e meio, desde janeiro de 2023, depois de ter deixado o Manchester United.

O já consagrado campeão Al Ittihad, com o internacional português Danilo Pereira entre os titulares, bateu o Damac por 1-0, e terminou a prova com 83 pontos, enquanto o Al Hilal, com Rúben Neves, mas sem João Cancelo, ganhou ao Al Qadisiya por 2-0, ficando em segundo. Ambas as equipas apuraram-se para a Liga dos Campeões asiática.

Por seu lado, o Al Okhdood, de Paulo Sérgio, conseguiu garantir a manutenção no último 'suspiro' da Liga saudita, com um triunfo por 3-2 sobre o Al Khaleej, de Pedro Rebocho e Fábio Martins, consumado com um penálti marcado aos 90+15, por Al Jahif.