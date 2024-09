Os Passadiços do Paiva estão a arder, tudo porque o incêndio que começou no município vizinho de Castro Daire chegou terça-feira à noite a Arouca. Mas há mais, nomeadamente 15 aldeias que estão confinadas.

"Confirmo essa informação, sim. Os Passadiços estão a arder e há aldeias cercadas. Neste momento estamos a tentar retirar as pessoas, de todas as formas", disse Margarida Belém ao SAPO24, queixando-se da falta de meios no território.



"É impensável lutar contra tudo isto com tão poucos meios. Uma área tão extensa, cerca de sete mil hectares, precisa de mais meios. Por exemplo, o incêndio foi muito rápido, e foi com meios escassos que lutámos contra o fogo", salientou a autarca, referindo que inicialmente eram 80 os operacionais no local.

Esta manhã, porém, estão já mobilizados 106 operacionais e 25 veículos de várias corporações, entre as quais as de Lourosa, Santa Maria da Feira, Nespereira, Fajões, São João da Madeira e a dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.