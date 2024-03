Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Uma carruagem de um comboio que seguia do Porto para Ermesinde, no concelho de Valongo, incendiou-se hoje, tendo as chamas sido apagadas por quem seguia na composição, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Moreira da Maia.

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA