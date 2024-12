As medidas a adotar incluem condicionamentos da circulação rodoviária em diversas artérias das freguesias de Santa Maria Maior e Misericórdia, bem como a criação de pontos de controlo do acesso das pessoas à Praça de Comércio, nos quais será condicionada a entrada no recinto dos objetos abaixo indicados, referem em comunicado enviado às redações.

Quais as medidas na Praça do Comércio?

A parir das 16h00 do dia 31 de dezembro de 2024, todos os acessos de veículos à Praça do Comércio serão interditados, implicando também a limitação à circulação nas artérias adjacentes e que ali afluem, conforme abaixo se indica:

Avenida 24 de Julho, no sentido do Cais do Sodré, a partir do entroncamento com a Avenida Dom Carlos I;

Rua de São Paulo e artérias adjacentes;

Largo Barão Quintela e artérias adjacentes;

Rua do Alecrim e artérias adjacentes;

Largo do Chiado e artérias adjacentes;

Rua Vítor Cordon e artérias adjacentes;

Todas as artérias da Baixa Pombalina situadas entre a Praça Dom Pedro IV, a Praça da Figueira e a Praça do Comércio;

Cais do Sodré e artérias adjacentes;

Praça Duque de Terceira e artérias adjacentes;

Largo do Corpo Santo;

Rua do Arsenal;

Avenida da Ribeira das Naus;

Avenida Infante Dom Henrique, entre a Praça do Comércio e o Viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque;

Rua da Alfândega;

Rua do Cais de Santarém;

Largo do Terreiro do Trigo;

Rua do Terreiro do Trigo;

Rua do Jardim do Tabaco.

A abertura da circulação, dependerá da verificação das necessárias condições de segurança, prevendo-se que a partir das 5h00 de dia 1 possa ser reaberta a circulação rodoviária em grande parte das artérias acima indicadas.

Por onde se deve entrar na Praça do Comércio?

Rua do Arsenal com o Largo do Corpo Santo;

Rua Áurea/Ouro com a Rua da Conceição;

Rua Augusta com a Rua da Conceição;

Rua da Prata com a Rua da Conceição;

Rua dos Fanqueiros Rua da Conceição;

Rua da Alfândega com a Rua da Madalena.

? ??? ?????????:

Desloque-se com antecedência para os locais das festividades, considerando as limitações de circulação rodoviária e o controlo de acesso das pessoas ao recinto (no caso da Praça do Comércio);

· Privilegie a utilização de transportes públicos;

Evite entrar em artérias/locais em que a elevada concentração de pessoas dificulte a sua passagem;

Evite transportar para o interior do perímetro carrinhos de bebé ou cadeiras para suprir a mobilidade reduzida, pois o seu uso no meio de milhares de pessoas poderá condicionar a sua utilização e poderá colocar em risco os demais presentes.

Caso seja imperioso levarem, pela razão da idade dos bebés e/ou mobilidade do utilizador, a PSP aconselha a evitar as zonas de maior concentração de pessoas;

Siga as indicações dos Policias em serviço nos vários locais;

Se conduzir não consuma bebidas alcoólicas;

Se estacionar na via pública, verifique se o seu veículo permite a circulação de veículos de emergência;

Se considerar necessária a intervenção da PSP, não hesite em pedir a nossa colaboração, ligue 112, em caso de emergência, e memorize no seu telemóvel o seguinte número de telefone do Comando metropolitano de Lisboa da PSP: 217654242, ou digite no seu telemóvel (21polícia).

Recorde-se que a entrada em 2025 vai ser celebrada em Lisboa, no Terreiro do Paço, com concertos de José Cid e Mickael Carreira.