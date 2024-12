A 31 de dezembro, a partir das 21h30, a festa faz-se no Terreiro do Paço. Para Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, “esta festa simboliza a tradição e o futuro, unindo gerações e comunidades, celebrando uma cidade dinâmica e viva que é de todos”.

O primeiro artista a subir ao palco é José Cid, "para um concerto onde revisitará temas icónicos de uma carreira com quase 70 anos. Canções intemporais, como A Lenda de El-rei D. Sebastião, Como o Macaco gosta de banana ou Um grande, grande amor (vencedora do Festival RTP da Canção em 1980), num espetáculo especial de mais de duas horas que contará com alguns convidados e incluirá fado".

"O concerto culmina com a tradicional contagem decrescente até à meia-noite, seguindo-se um espetáculo de fogo de artifício sobre o rio Tejo para celebrar os primeiros dez minutos de 2025", é referido.

Depois, "a festa continua com a atuação de Mickael Carreira, músico pop que cativou várias gerações. Com 18 anos de carreira e em vésperas do lançamento do novo álbum de originais, o cantor promete pôr o público a dançar".