O subintendente Manuel Gonçalves, chefe da área operacional do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, explicou hoje, em conferência de imprensa, que as orientações de segurança para a noite de passagem de ano estão inseridas na operação em curso “Festas em Segurança”.

De acordo com o responsável, irá existir policiamento de visibilidade, preventivo, de forma a “garantir que todos os locais de festejo estejam em segurança e que tudo decorra de forma tranquila e sem incidentes”.

Sem adiantar o número de operacionais destacados, Manuel Gonçalves apontou que nos locais onde se preveem as várias festas de passagem de ano, umas de cariz publico, outras de cariz particular, haverá uma “vertente preventiva”, tendo em conta a maior concentração de pessoas.

Manuel Gonçalves enumerou várias festas nos concelhos de Cascais, “onde já foi divulgado que estarão milhares de pessoas”, Vila Franca de Xira, Amadora, Sintra, Loures ou Oeiras.

Em Lisboa, o responsável explicou que as festas no Parque das Nações e na Praça do Comércio vão ter também o apoio da Polícia Municipal (PM) de Lisboa, e também será acionada a Unidade Especial de Polícia.

Rui da Costa Fonte, chefe da área operacional da PM de Lisboa explicou, por seu turno, que o transito irá ficar condicionado a partir das 16h00 de terça-feira junto à Praça do Comércio, aconselhando o uso dos transportes públicos para todos aqueles que se desloquem para a zona para os festejos.

“Aquela zona da cidade está muito bem servida de transportes públicos. O metropolitano funcionará até às 03:00. A Carris [funcionará] durante toda a noite e a CP – Comboios de Portugal, a mesma coisa”, disse o responsável, apontando para o uso das estações do Cais do Sodré, Rossio e Santa Apolónia, “que dão acesso à Praça do Comércio”.

Já Iuri Rodrigues, comandante da 1.ª Divisão Policial da PSP, responsável pela área dos festejos, adiantou que no perímetro da festa acontecerá o encerramento do espaço pelas 17h00 - o mesmo acontecendo com a estação do metro do Terreiro do Paço -, havendo seis pontos de entrada na Praça do Comércio.

“À semelhança de outros anos, a entrada está condicionada a determinados locais, com revista sumária de segurança que tem como objetivo prevenir a entrada de objetos proibidos por lei ou considerados potencialmente perigosos, tendo em conta a grande concentração de pessoas”, referiu.

Assim, haverá pontos de entrada nos cruzamentos da Rua do Arsenal com a Rua do Porto Santo, da Conceição com as ruas Áurea, Augusta, da Prata e dos Fanqueiros, e da Rua da Alfândega com a Rua dos Armeiros.

De acordo com o responsável, “não haverá entrada pela Ribeira das Naus, nem Infante Dom Henrique, que serão vias de emergência”.

Entre os objetos que não são permitidos no recinto, havendo necessidade de os descartar à entrada, estão garrafas ou copos de vidro, pelo que as autoridades aconselham a que não se levem garrafas de champanhe, além de guarda-chuvas, capacetes, ‘selfie sitcks’, cadeiras e “qualquer tipo de objetos pela sua dimensão que possam ser contundentes”.

Manuel Gonçalves apelou, ainda, a que as pessoas, “estejam onde estiverem, adotem um comportamento responsável e de respeito pelos outros”, lembrando que, além da parte preventiva, a PSP terá “especial atenção” às zonas de grande aglomeração de pessoas. As autoridades vão, igualmente, fazer fiscalização rodoviária.

“É um dia de festa, as pessoas estão satisfeitas, efusivas, mas há que ter um comportamento que respeite a liberdade do outro para evitar momentos de tensão. Há que chegar cedo. Pelas 21h30 há um concerto, depois, pela meia-noite, cerca de 10 minutos de fogo de artificio, e depois novo concerto”, disse Iuri Rodrigues, apelando para as pessoas não chegarem em cima da hora do fogo de artificio, pois correm o risco de já não entrarem no recinto.