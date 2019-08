"Eu diria até que a viagem de Magalhães representa o primeiro acontecimento planetário, da mesma forma que Yuri Gagarin fez o primeiro acontecimento extraplanetário", diz, citando o astronauta russo que foi o primeiro a viajar ao espaço em 1961.

Magalhães descobriu um ponto de passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, o estreito batizado em sua homenagem, no sul do continente sul-americano.

Também influenciou a astronomia, ao descobrir duas galáxias visíveis a olho nu do hemisfério sul, as "Nuvens de Magalhães". E agora, um telescópio gigante que será inaugurado no Chile vai ter o seu nome.

Mas não fica por aqui. Bergreen, que a NASA convidou para batizar partes da superfície de Marte, sugeriu nomes atribuídos por Magalhães para os cabos e baías da Patagónia.

Lições do futuro escritas no passado

Segundo Bergreen, o navegador português é considerado na NASA "como um tipo de Albert Einstein dos exploradores".

"Somos muitos, dentro do programa espacial, que conhecemos Magalhães e outros exploradores, como aqueles que conquistaram os polos", disse o ex-astronauta da NASA Dafydd Williams, que participou em duas missões espaciais.

"Para preparar missões de longa duração, ensinam-nos que as lições do futuro foram escritas no passado", diz o canadiano de 65 anos.

O navegador também inspira as façanhas de hoje em dia. Como as do milionário americano Victor Vescovo, que realizou o "Grand Slam dos Exploradores": escalar os setes cumes mais altos do planeta e percorrer mais de 100 km esquiando até aos polos Norte e Sul.

O empresário de 53 anos, que vai terminar este ano uma expedição aos pontos mais profundos dos cinco oceanos, afirmou ter "descoberto Magalhães na escola. Era alguém extremadamente inteligente, muito decidido e, claro, um grande líder".

"Histórias como a sua deixam uma semente no nosso cérebro e quando temos a oportunidade de fazer algo extraordinário, queremos ser como os que víamos nos nossos livros na infância".