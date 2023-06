Este medida tinha sido introduzida em 1 de dezembro de 2022, no âmbito de um conjunto de medidas lançadas pela autarquia, para apoiar as famílias e as empresas da cidade no combate à inflação e já era intenção da autarquia alargá-la. Esta quarta-feira veio então a decisão.

“O Passe Cultura constitui um investimento muito relevante para estimular a criação de hábitos de fruição cultural e para possibilitar um maior e mais facilitado acesso às expressões culturais por parte do público mais jovem e do público com mais idade”, afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considerando que “este é mais um contributo para fazer de Lisboa uma cidade onde a Cultura é para todos”.

De acordo com a autarquia, "nos primeiros 6 meses e meio – entre 1 de dezembro 2022 e 15 de junho 2023 – aderiram a esta medida 8565 pessoas, sendo 5993 até aos 23 anos e 2572 com 65 anos ou mais. Dos equipamentos com maior procura destacam-se o Lu.Ca – Teatro Luís Camões, o São Luiz Teatro Municipal, o Padrão dos Descobrimentos e o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta".

A Câmara diz ainda que a "adesão corresponde a 2% do público total e, simultaneamente, a um incremento de 2% de público face ao período homólogo de 2022, o que traduz uma adesão significativa dos lisboetas".