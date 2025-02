A notícia é avançada pelo Expresso, que diz a Solverde paga 4500 euros por mês à Spinumviva por um conjunto de "serviços especia­lizados de com­pliance e definição de procedimentos no domínio da proteção de dados pessoais".

De recordar que Montenegro trabalhou para a Solverde entre 2018 e 2022, tendo sido o representante do grupo nas negociações com o Estado que resultaram numa prorrogação do contrato de concessão dos casinos de Espinho e do Algarve.

Já o primeiro-ministro, Luís Montenegro, não presta qualquer esclarecimento sobre o tema, com o seu gabinete a remeter justificações para as declarações prestadas no debate da semana passada no parlamento, na moção de censura.

Nesse dia, o líder da IL lembrava que a Solverde é um dos clientes da empresa de Montenegro, frisando que isso poderá também criar uma situação de conflito de interesses para o Governo, tendo em conta que a Solverde “vai ser provavelmente candidata à renovação da concessão do jogo” de casino.

Rocha defendeu que Montenegro deve dar explicações não só sobre a atividade da Spinumviva entre 2021 e 2023, quando ainda não era primeiro-ministro, mas sobretudo sobre 2024 e 2025, quando já liderava o Governo e a empresa continuou com a atividade.