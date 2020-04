Em comunicado, a AML disse que "é reposta, a partir de maio, a obrigatoriedade das validações de títulos no serviço público de transporte rodoviário de passageiros".

Esta medida, segundo a entidade intermunicipal, decorre da "da permanente reavaliação da situação de pandemia do novo coronavírus Covid-19, e das diferentes fases do estado de emergência", dizendo estar "empenhada na gradual normalização da oferta do serviço público de transporte rodoviário, que sirva e responda às necessidades dos utentes".

Por isso mesmo, a AML disse avançar com o regresso da obrigatoriedade de validação dos títulos, porque estão "garantidas as devidas medidas de segurança e proteção" e "no sentido de fomentar o regresso progressivo à normalidade".

Recorde-se que, na atual fase do estado de emergência, os títulos de transporte deixaram de ser vendidos a bordo e os passageiros deixaram de ser obrigados a validá-los, “para reduzir o risco decorrente do contacto entre passageiros, motoristas e outros trabalhadores”. Também no Metro, Transtejo e Soflusa os canais de acesso passaram a estar abertos, “para minimizar a necessidade de contacto frequente de passageiros e trabalhadores com os validadores”.

Apesar destas medidas, a AML tinha mantido a obrigatoriedade de os passageiros trazerem consigo o título de transporte. Agora, porém, vai ser preciso ter o título de transporte carregado.

"Chamamos, assim, a atenção que todos os passageiros se devem fazer acompanhar de um título de transporte válido, por exemplo passe navegante, que poderão carregar a partir de dia 26 nos locais habituais, incluindo a rede de multibancos, evitando, deste modo, a formação de filas ou concentração em locais de venda e minimizando os contactos pessoais diretos", anuncia a AML.

Segundo a AML, vão também ser implementadas mais medidas neste regresso à normalidade, incluindo "o reforço da limpeza e desinfeção de veículos, instalações, equipamentos, e equipamentos de bilhética", recordando a instância que "todos os operadores na região metropolitana de Lisboa estão equipados com sistemas de bilhética sem contacto, que permite a validação de quaisquer títulos sem necessidade de toque físico".

A entidade intermunicipal informa ainda estar a monitorizar as instruções quanto ao "uso de máscaras pelos passageiros", garantindo também estar "em permanente articulação com os operadores rodoviários no sentido de se reforçar a oferta e de serem implementadas medidas adicionais de higienização, arejamento dos autocarros e proteção dos motoristas".