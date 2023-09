"No próximo dia 28 de setembro pelas 19h no Tiles Bar (Rua de São Paulo 33 - Cais do Sodré) será realizado o Lançamento do Programa da Pastoral Juvenil 2023/2024", pode ler-se no formulário de inscrição para esse momento.

O COD Lisboa refere ainda que o evento "contará com a presença do Senhor Patriarca D. Rui Valério" e que "existem lugares limitados", mas está a ser preparada "a transmissão online em direto".

O Programa da Pastoral Juvenil 2023/2024 pretende agora dar continuidade ao trabalho realizado na Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu entre 1 e 6 de agosto deste ano em Lisboa.

A esse propósito, de recordar que os bispos católicos portugueses vão fazer a avaliação da JMJ no próximo mês de novembro, durante a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), agendada para o período de 13 a 16 daquele mês.

D. Rui Valério, que trabalhou durante vários anos como padre no Patriarcado, sucedeu a D. Manuel Clemente, a quem agradeceu "a dádiva da sua amizade e o marco evangelizador que imprimiu na diocese".

O Vaticano anunciou, em 10 de agosto, a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança como novo Patriarca de Lisboa.