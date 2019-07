O sítio sagrado de Bagan possui templos, mosteiros e locais de peregrinação, bem como vestígios arqueológicos e esculturas, descreveu em comunicado a UNESCO, ao anunciar a nomeação do local como Património Mundial.

Também foram inscritas as Academias Neoconfucianas coreanas, que incluem nove "seowon", ou academias neoconfucianas situadas no centro e sul do país e que datam da era da dinastia Joseon (séculos XV-XIX).

A escolha recaiu também sobre os petroglifos e pictogramas do povoado siksikáítsitapi (Canadá), situado na fronteira com os Estados Unidos.

A Unesco também designou a região mineradora de Erzgebirge/Krušnohoří (entre Alemanha e República Tcheca), cadeia montanhosa transfronteiriça que possui uma grande variedade de metais que começaram a ser extraídos na Idade Média.

Também foi inscrita a paisagem de criação e adestramento de cavalos em Kladruby nad Labem (República Checa), área arborizada e conjunto de edifícios construída para a criação e o adestramento dos kladruber, cavalos de tração usados nas cerimônias da corte imperial dos Habsburgo, explicou a UNESCO.

O sistema de gestão de água de Augsburgo (Alemanha) e a região mineradora pré-histórica de Krzemionki (Polónia) também se juntaram à lista dos novos locais que são Patrimônio Mundial.