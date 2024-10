Paulo Amil, um dos advogados de um dos arguidos neste julgamento, fez esta quarta-feira a sua exposição diante da juíza e apontou o dedo ao Ministério Público.

De acordo com o advogado de Pedro Costa, além dos nomes mais mediáticos neste processo, "os outros arguidos são quase adereços da acusação", salientando que os nomes mais importantes são “Galvão, Espírito Santo, Ricciardi, Pinheiro e Salgado” e que os "Pintos, os Costas não estão cá a fazer nada”.

Refira-se que o arguido Pedro Costa fez parte da administração da ESAF — Fundos de Investimento Mobiliários e reportaria diretamente a Ricardo Salgado e a Morais Pires. O Ministério Público defende que Pedro Costa terá dado indicações a trabalhadores para que estes fizessem “transações com títulos a preços díspares dos valores cobrados por outros atores, com o único propósito de transferir liquidez para as sociedades EUROFIN, que a entregaram à ESI para que esta pagasse dívida contraída junto de clientes”.