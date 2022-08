"Amigos muito obrigado a todos pelo apoio. Vou continuar a lutar, ainda há muitos jogos por jogar. Um abraço forte". Foi esta a mensagem que Paulo Futre enviou este domingo do Hospital Santa Maria para tranquilizar todos os fãs.

O antigo futebolista sentiu-se hoje mal durante o funeral da mãe e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde foi submetido a vários exames, confirmou à agência Lusa fonte próxima do ex-internacional português.

“Ele [Paulo Futre] sentiu-se mal durante o funeral, começou a suar imenso e chamámos o INEM, que nas primeiras observações verificou que estava com a tensão muito baixa, razão pela qual decidiram levá-lo para o hospital”, disse a mesma fonte.

O antigo futebolista “entrou na ambulância perfeitamente consciente” e encontra-se no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde está devidamente acompanhado e a ser submetido a vários exames para avaliar e diagnosticar a sua situação clínica.

Segundo a TSF, Futre teve um princípio de enfarte.

A sua mãe, Maria Augusta Fernandes dos Santos, que sofria de Alzheimer há vários anos, faleceu na passada quarta-feira e o funeral decorreu hoje, no cemitério do Montijo, pelas 16:00, depois do corpo ter estado em câmara ardente pela manhã na respetiva capela.