O Conselho Geral da Universidade de Aveiro (UA) elegeu hoje para reitor Paulo Jorge Ferreira, com 14 votos em 19 possíveis.

O outro candidato a suceder a Manuel António Assunção, José Fernando Mendes, obteve quatro votos e registou-se um voto em branco.

Paulo Jorge Ferreira é doutorado em Engenharia Eletrotécnica e professor catedrático no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da UA, departamento do qual foi diretor entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2018, altura em que abdicou do cargo para apresentar a sua candidatura à reitoria.

O novo reitor apresentou-se ao Conselho com um programa assente na valorização dos membros da comunidade académica, que aposta na interdisciplinaridade, interligação e capacitação da investigação, bem como no aprofundamento da relação entre a UA e a região.

No final da votação do Conselho Geral, Paulo Jorge Ferreira manifestou “entusiasmo pelo projeto UA”, “grande gratidão perante uma comunidade que acreditou, que foi fonte de inspiração e força”, e “responsabilidade, acrescida pela dificuldade da tarefa”, que encara com confiança.

“Não é confiança em mim, mas sim na comunidade. Sinto que há muita gente pronta a ajudar e tudo farei para estar à altura das expectativas”, disse.