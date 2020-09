Depois de ter sido secretário de Estado do Emprego e Formação, entre novembro de 1997 e outubro de 1999, e do Trabalho e Formação, entre 1999 e 2001, Paulo Pedroso foi ministro do Trabalho e da Solidariedade entre 2001 e 2002 e tutelou a lei de base da segurança social que instituiu a atual fórmula de cálculo das pensões, que têm em conta toda a carreira contributiva dos trabalhadores.

O antigo ministro desafiou a UGT a lutar pela alteração da fórmula de cálculo das pensões ou por sistemas complementares de proteção na velhice para compensar a degradação das pensões que irá resultar da degradação salarial dos últimos anos.

Deixou algumas críticas à central sindical, por, no âmbito do acordo de concertação social do ano passado, não ter tornado mais difícil a caducidade das convenções coletivas.

O professor de direito do trabalho Monteiro Fernandes também alertou para as consequências da caducidade das convenções coletivas, possibilidade legal prevista no Código do Trabalho, que pode “criar o vazio negocial”.

Para este antigo secretário de Estado do Trabalho, a revisão legislativa de 2019 “foi um duro e decisivo golpe na geringonça e constituiu uma vitória patronal”.

António Monteiro Fernandes criticou o baixo valor do salário mínimo (635 euros) em Portugal, comparando com o espanhol (900 euros) e defendeu novos desafios para a contratação coletiva, nomeadamente relacionados com o tempo de trabalho.

Vários sindicalistas da UGT que participaram no debate que se seguiu à conferência falaram das dificuldades que enfrentam na negociação coletiva e de matérias que gostariam de ver em discussão.

O secretário-geral da Federação Sindical da Administração Pública (FESAP), José Abraão, aproveitou a oportunidade para falar da importância da contratação coletiva e, em modo de critica, apelou à UGT que também abordasse esta área, dado que abrange cerca de um milhão de trabalhadores.

O sindicalista defendeu a necessidade de se cruzar a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas com o Código do Trabalho e defendeu que a contratação coletiva deve ser feita entre os sindicatos e as empresas e não na concertação social.

“Quando a administração pública tinha aumentos anuais, estes tornavam-se um referencial para a contratação coletiva, mas hoje temos como referencial o aumento do salário mínimo, o que não faz sentido, pois os salários imediatamente acima estão a ser absorvidos e desvalorizados””, disse José Abraão.