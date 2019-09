"África é um continente jovem, o mundo vai ter quatro vezes mais habitantes do que tinha, precisa de quem produza alimentação a essa escala e acho que, até porque a fronteira entre África e Europa é de reduzida diferença em termos territoriais, a Europa tem que ter uma política africana à séria, sem condescendência, e tem de perceber que é em África que se joga boa parte da segurança no mundo", defendeu.

Paulo Portas falava à imprensa, na cidade da Praia, no final da sua intervenção no 1.º Encontro de Gestão de Reservas Externas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa, sob o tema central "Os Desafios e as Tendências da Gestão de Reservas Externas no Contexto Internacional Atual".

O consultor e professor internacional notou que a Europa está a "envelhecer dramaticamente" e a imigração zero não é realista num mundo digital.

"A Europa tem duas opções, ou escolhe a imigração de que precisa e o faz legalmente e serenamente ou então é escolhida pela que quer e pela que não quer", aconselhou o ex-líder político.

Na sua intervenção, Portas falou sobre geopolítica, geoestratégia e geonegócios, entendendo que as relações internacionais são cada vez mais económicas, dando o exemplo da China, que aproveitou a globalização para crescer e "está a surpreender o mundo com a digitalização".